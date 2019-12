Der Legende nach sollen er und sein Manager Anfang der Neunziger immer wieder dem Hip-Hop-Fürsten LL Cool J aufgelauert haben, um ihn zum Battle-Rap herauszufordern. Der aber kniff, weil es sich bereits herumgesprochen hatte: "This guy is the fuckin’ best." Während Jay-Z, ganz urbaner Psychologe, die Hölle um sich herum so beschrieb: "Viele Schlägereien in unserem Viertel fingen so an: 'Was glotzt ’n so? Willst du was von mir?' Und da wurde mir klar: 'Der fühlt sich ertappt – in seinem Elend, in seinem Schmerz, und da will er nicht gesehen werden", erinnert sich Jay-Z. "Die Leute legen sich einen Panzer zu, sind bereit, einem an die Gurgel zu gehen, einen notfalls zu töten. Und wenn man erst mal begriffen hat, warum, sieht man die Welt mit völlig anderen Augen."