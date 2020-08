Open Air Jazz erst recht! – Festival im Kloster Jerichow

Im Kloster Jerichow im Norden Sachsen-Anhalts lässt sich in traumhafter Kulisse ein erlesenes Jazzfestival erleben. Es findet unter dem Motto "Jazz erst recht" statt. Nach dem erfolgreichen Start im vergangenen Jahr stand eine Fortsetzung lange Zeit in Frage. Mit Abstandsregelungen, gelenkten Besucherströmen und Änderungen an der Bühne kann die zweite Auflage nun aber stattfinden. Katja Evers hat für MDR KULTUR die Höhepunkte erkundet.