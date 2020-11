Friederike Bernhardt hat in Leipzig und Toulouse studiert Bildrechte: Monique Ulrich

Eine ausgesprochen vielseitige Künstlergruppe, bestehend aus Beyond w/ Bernhardt. feat. The Micronaut & Meuroer Mandolinenorchester, spielt im Berliner Club Silent Green ohne direktes Publikum, jedoch mit Jazzfans reund um den Globus, die per Stream dabei sein können.



Der Grund: das renommierte Jazzfest Berlin macht aus der Corona-Not eine Tugend und findet diesmal digital, im Internet statt. Dabei wird jedoch keine Sparversion angeboten, das Festival findet zugleich in acht Städten und auf zwei Kontinenten statt, in Europa und den USA bei "Roulette" in New York, dem "Experimental Sound Studio" in Chicago und dem US-weiten Jazzsender WBGO, erstmals sind auch die einzelnen Anstalten der ARD daran beteiligt.