Der Jazzmusiker, Pianist und Komponist Wolfgang Dauner ist am Freitagmorgen nach längerer Krankheit in Stuttgart gestorben. Das bestätigte seine Frau der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Auch die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" berichteten über seinen Tod. Über Jahrzehnte war Dauner eine der prägendsten Gestalten der deutschen Jazzszene. Der Musiker wurde wurde 84 Jahre alt.