Das Hygienekonzept der Jazztage Dresden steht nach einer Veranstaltung vom Sonntag heftig in der Kritik. Besuchergruppen waren ohne Abstand beziehungsweise Maske zusammengekommen. Laut den Veranstaltern gab es "freiwillige Infektionsgruppen", also Besucher, die sich vorab dazu bereit erklärten, neben anderen zu sitzen. Demzufolge wurden am Sonntagabend Zehnergruppen von Konzertbesuchern gebildet, in denen einander fremde Personen zusammensaßen.