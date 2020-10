Dass es Kinder von berühmten Eltern schwer haben, ist eine Binsenweisheit. Aber die Tochter der Jazz- und Blues-Ikone Nina Simone hat auf ihrem Album "Right Now" die Ergebnisse ihres jahrelangen Kampfes gegen die Dämonen präsentiert – und ihn damit zumindest musikalisch gewonnen.

Ihre poetischen Balladen und einfallsreichen Rhythmen zählen zum Besten, was der europäische Jazz in der angesagten Sparte der Klavier-Trios zu bieten hat. Drei Echos und sechs Jazz Awards sprechen für sich. Dass ihr letztes Album sogar die Popcharts erreichte, ist in diesem Fall alles andere als verdächtig, denn das Trio ist einfach seiner Zeit voraus.