Sachsen bekommt einen eigenen Jazzverband. Die Gründung soll am 14. August erfolgen, so der Sächsische Musikrat am Dienstag. Die Vereinsgründung dient dem Ziel, die Szene besser zu vernetzen, zu fördern und ihr eine eigene Stimme zu verleihen. Dadurch soll die Lücke geschlossen werden zwischen einer reichen Jazzlandschaft aus Musizierenden, Ausbildungsstätten, Konzertorten sowie Veranstaltern und einer fehlenden übergeordneten Vereinigung.

In Kooperation mit Musikhochschulen und Musikschulen soll auch eine bessere Förderung des Nachwuchses erreicht werden. Auch Freie Festivals oder Jazzclubs bräuchten eine ausreichende Finanzierung, damit sie "die Gagen weitergeben können an die Musiker", so Maas. Maas ist selbst Jazz-Musiker in Dresden und merkte während der Corona-Krise, wie sehr eine Interessenvertretung für Kollegen und Kolleginnen in Sachsen noch fehle.