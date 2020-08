Neugersdorf TheaterScheune bringt "Jedermann" in die Oberlausitz

Salzburg feiert 100 Jahre Hugo von Hofmannsthals "Jedermann". Mit weniger Pomp, aber mit ganz viel Herzblut wird das Theaterstück in der Oberlausitz inszeniert, von der TheaterScheune Neugersdorf. Hier packen alle mit an. Das Stück fügt sich dabei in die durch Weberei geprägte Geschichte der Region – und entpuppt sich als zeitlos.