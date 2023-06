Neueröffnung 2023 Jena: So wird das Deutsche Optische Museum zu neuem Leben erweckt

Vor vier Jahren ist in Thüringen der letzte große Museumsneubau eingeweiht worden. Damals, 2019, wurde in Weimar die Eröffnung des Bauhaus-Museums gefeiert. Derzeit entsteht in Jena das nächste Großprojekt: 2026 soll nach mehrjähriger Schließzeit das Deutsche Optische Museum neu eröffnen. In dem angestammten Gebäude am Carl-Zeiss-Platz und in einem aufsehenerregenden Neubau soll eine wissenschaftliche Erlebniswelt entstehen. Nun werden die Pläne konkret.