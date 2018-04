In seinem aktuellen Roman "Das Leben kostet viel Zeit" befasst sich der Schriftsteller Jens Sparschuh nicht nur mit der letzten Lebensphase des Menschen. Es ist, wie der Titel schon nahelegt, auch eine Beschäftigung mit der Zeit. Im Roman versucht ein Biograf unter anderem, die Leben von alten Menschen in geschriebenen Worten festzuhalten. Dabei merkt man, so Sparschuh, dass es zum Ende des Lebens hin mit der Zeit plötzlich doch sehr knapp wird, auch wenn hin Blick in das gemächliche Tun, beispielsweise eines Seniorenheims, etwas anderes suggerieren mag. Denn viele Dinge fliehen plötzlich weg. Erinnerungen beispielsweise, oder Gewohnheiten, die man nicht mehr so vollziehen kann.