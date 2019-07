Der dänische Bestseller-Autor und Familientherapeut Jesper Juul ist tot. Er starb am 25. Juli 2019 an den Folgen einer Lungenentzündung. Das gab das Familienberatungsnetzwerk Familylab bekannt, das sich auf seinen Sohn Nicolai bezieht. Das Beratungsprojekt Familylab International hatte Juul 2004 mitbegründet, es bietet Seminare in vielen Ländern an.