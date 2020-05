Der Jazz-Schlagzeuger Jimmy Cobb ist tot. Der Musiker starb im Alter von 91 Jahren in New York an Lungenkrebs, teilte seine Witwe Eleana Tee Cobb dem US-Rundfunksender NPR mit. Berühmt wurde Cobb durch seine Mitarbeit an dem legendären Miles-Davis-Album Album "Kind of Blue" (1959), das bis heute als ein Meilenstein der Jazzgeschichte gilt. Cobb gehörte mehrere Jahre zum Sextetts um den Trompeter Davis.



Auch mit anderen stilprägenden Musikern wie Billie Holiday oder Charlie Parker spielte er zusammen. Der Musiker trat noch vor wenigen Jahren häufig auf, bis sein Gesundheitszustand dies verhinderte.