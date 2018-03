Der Maler, Grafiker und Autor Joachim John ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Er starb nach kurzer Krankheit in Neu Frauenmark in der Nähe von Schwerin, wie sein Sohn am Donnerstag mitteilte. John war vor allem mit seinem zeichnerischen Werk bekannt geworden und galt als einer der profiliertesten Künstler Mecklenburg-Vorpommerns - 1998 wurde er mit dem Kulturpreis des Landes ausgezeichnet.