Joan Baez legt mit "Whistle Down the Wind" ihr letztes Album vor

"Whistle Down the Wind" wurde offiziell als letztes Studioalbum von Joan Baez angekündigt. Die Künstlerin lässt im Gespräch aber eine kleine Hintertür offen. Wer könnte es ihr verdenken, nach so vielen erfolgreichen Jahren. Schließlich wirkt die zierliche Frau mit dem silbergrauen Kurzhaarschnitt auch mit 77 noch vitaler als manche Menschen mit 60.

Wenn ich ein Projekt wirklich aufregend finde, werde ich mich vielleicht überreden lassen. Aber ich glaube nicht, dass ich noch einmal Lust habe, ein Album in voller Länge zu machen". Joan Baez

Joan Baez und Bob Dylan 1963 Bildrechte: IMAGO Ihre Stimme klingt etwas tiefer und rauer als in jüngeren Jahren, in manchen Passagen fast etwas zerbrechlich. Doch sie ist unverkennbar und kann einen immer noch zutiefst anrühren.



Dass Baez inzwischen hart an ihrem Gesang arbeitet, verhehlt sie nicht. In der Liste der Danksagungen erwähnt sie ausdrücklich ihre Gesangslehrerin.

Bis ich 30 war, dachte ich immer: Gesangsunterricht für mich? Ich bin doch Miss Talent! Aber mit Mitte 30 fiel es mir schwerer bestimmte Töne zu erreichen. Irgendwann habe ich dann eingesehen: Ich bin eben auch nur ein Mensch. Joan Baez

Vorlagen von Tow Waits und Anohni

Bekannte Künstler wie Tom Waits oder Josh Ritter lieferten die Vorlagen, Singer/Songwriter-Kollegen im weitesten Sinne also. Aber auch bei Transgender-Künstlerin Anohni, früher als Antony Hegarty bekannt, fand die Baez mit "Another world" ein Lied, das zu ihr passt.

'Whistle Down the Wind' ist ein rundum gelungenes, würdevolles Alterswerk. Eine Songsammlung über Ungerechtigkeit und die Hoffnung auf Frieden, aber auch über das Altern. Fabian Elsäßer, MDR KULTUR-Musikexperte

Im Mittelpunkt steht immer der Gesang, dennoch erhalten die Begleitmusiker genug Raum für instrumentale Finessen. Das ist auch das Verdienst von Joe Henry, einem Experten für Folk und alternativen Country, der dieses Alterswerk produziert hat. Glänzend, aber nicht glatt. Alles andere würde zu Joan Baez auch nicht passen.