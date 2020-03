Ein Album mit Musik der Komponistin Louise Farrenc (1804-1875) legt die US-amerikanische Pianistin Joanne Polk vor. Deren Klaviermusik erinnert an die von Frédéric Chopin, bisweilen aber auch an die des Extremvirtuosen Franz Liszt.

Komponistinnen der Romantik sind noch immer ein weithin unbekanntes Terrain. Man kennt (seit letztem Jahr umso stärker wieder) Clara Schumann. Und auch Fanny Hensel, die Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdy ist seit einigen Jahren in den Konzertsälen präsent. Entdeckt wird gerade Ethel Smyth aus London, die übrigens in Leipzig studiert hat – und eben Louise Farrenc aus Paris.

Die US-Amerikanische Pianistin Joanne Polk ist eine Kollegin von Louise Farrenc in unserer Zeit, sie lehrt als Professorin an der Manhattan School of Music in New York. Auf Alben bringt sie ausschließlich Werke von Frauen heraus. So zum Beispiel von der amerikanischen Komponistin Amy Beach oder von Clara Schumann.