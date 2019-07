Brasilianischer Musiker "Vater des Bossa Nova": João Gilberto gestorben

Der Gitarrist und Sänger João Gilberto ist tot. Der Brasilianer starb mit 88 Jahren in Rio de Janeiro. Er gilt als Ikone des Bossa Nova und erlangte in den 60er-Jahren mit dem Stück "Das Mädchen aus Ipanema" Weltruhm. Zuletzt lebte er zurückgezogen in Rio de Janeiro.