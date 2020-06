Der amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Joel Schumacher ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er wurde unter anderem durch seine "Batman"-Verfilmungen bekannt. Schumacher starb am Montag in New York nach einem einjährigen Kampf gegen Krebs, so sein Sprecherteam gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.