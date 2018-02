Jördis Triebel im Interview über "Das schweigende Klassenzimmer"

1956: Bei einem Kinobesuch in Westberlin sehen die Abiturienten Kurt und Theo in der Wochenschau die dramatischen Bilder vom Aufstand in Budapest. Spontan legen sie im Unterricht eine Schweigeminute für die Opfer des Aufstands ein. Das hat weitreichende Folgen: Während ihr Rektor versucht, das Ganze als Jugendlaune abzutun, geraten die Schüler in die politischen Mühlen der noch jungen DDR. Der Film erzählt damit eine wahre Geschichte nach der gleichnamigen Buchvorlage von Dietrich Garstka.

Schauspielerin Jördis Triebel spielt darin eine knallharte Kreisschulrätin. Ein "Biest", nennt Triebel sie im Interview mit MDR KULTUR: "Diese Figur nutzt ihre Machtposition. Sie ist einfach boshaft und ekelhaft. Wer nicht auf deren Seite ist, ist einfach der Feind. Wie der Bildungsminister im Film sagt: 'Wer nicht für den Sozialimsus ist, dem hau ich in die Fresse.'"

Kreisschulrätin Kessler (Jördis Triebel), Rektor Schwarz (Florian Lukas) und FDJ-Sekretär Ringel (Daniel Krauss) stellen der Klasse ein Ultimatum. Bildrechte: Studiocanal

Kreisschulrätin Kessler ist ein Biest. Trotzdem versuche ich wie ein Detektiv herauszufinden, warum die so tickt. Das finde ich spannend ... Ich empfinde das als totalen Luxus, dass ich ... auch mal so ein Arschloch sein darf. Jördis Friebel über ihre Rolle im Film "Das schweigende Klassenzimmer"

Dabei richtete sich die Schweigeminute der Schüler aus Triebels Sicht nicht einmal gegen das System: "Das war einfach ein menschlicher Impuls. Und dass der so arge Konsequenzen hatte, dass sie bedroht wurden und innerhalb von kürzester Zeit erwachsen werden mussten und für ihre Entscheidung geradestehen mussten, … das hat mich selber an dem Film so wahnsinnig berührt."

Kurt (Tom Gramenz) und seine Klassenkameraden halten eine Schweigeminute ab. Bildrechte: Studiocanal GmbH / Julia Terjung

Auch sie selbst habe in der Schule Ärger bekommen, nachdem sie mit ihrer Mutter kurz vor dem Mauerfall auf eine Demonstration gegangen war, erzählt die Schauspielerin: "Ein paar Wochen später, als die Mauer dann gefallen ist, war davon keine Rede mehr. Das war eine wahnsinnig absurde Situation für mich damals."



Dass auch fast dreißig Jahre nach dem Mauerfall noch so große Akzeptanzprobleme mit dem "neuen System" im Osten gibt, kann Jördis Friebel nachvollziehen: Den Menschen sei nach der Wende keine Wertschätzung für das entgegengebracht worden, was sie aufgebaut hatten. Die Menschen hätten das Gefühl gehabt, vom Westen "aufgefressen" worden zu sein. Aus ihrer Sicht fehle es heute an Kommunikation, an Dialog, an einem empathischen Umgang miteinander, den sie einfordert: "Ich finde es wichtig, dass man einander zuhört und empathisch bleibt."