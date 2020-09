Im Frühjahr war Beger alias JPattersson noch auf Südamerika-Tour. Er spielt unter anderem in Costa Rica und Panama, wo das "Tribal Gathering Festival", ein großes Hippie-Festival, wie Beger es nennt, nicht nur seine Tour beendet. Es wird als vorerst "Letztes Festival der Welt" in die Corona-Geschichte eingehen. Die Veranstalter beugen die Regeln, um die Veranstaltung, trotz Corona, laufen zu lassen.

Doch schnell ist auch hier Schluss und der Musiker gefangen: "Am nächsten Tag war die Situation, dass über Nacht das Gelände umstellt wurde vom Militär, vom panamaischen, von Polizei und Militär, die den Lockdown umgesetzt haben. Ich konnte da erstmal nicht weg." Die panamaischen Behörden wollen kein Risiko eingehen, Beger und die Festivaltouristen könnten das Virus eingeschleppt haben und sitzen nun zwischen Palmen und Festivalbühnen in Quarantäne fest. Begers Flug fällt aus, die deutsche Botschaft wird tätig und nach über einer Woche und vielem Hin und Her werden Beger und die anderen Deutschen herausgelassen und zunächst nach Panama City gebracht. Zum geplanten Heimflug nach Deutschland kommt dann die Hiobsbotschaft, dass die Maschine für den Rückholflug zu klein ist. Doch Beger hat Glück, für ihn geht es zurück, er kann das Land verlassen. Andere müssen in Panama bleiben.