Kresnik galt als Pionier des modernen Tanztheaters. Seine Karriere als Ballettmeister begann 1968 am deutschen Tanzfilminstitut in Bremen. Er leitete auch Tanzsparten in den Theatern in Heidelberg, Bonn und an der Berliner Volksbühne. Dort schuf er 2015 das Tanztheaterstück "Die 120 Tage von Sodom".