In seinem ehemaligen Wohnhaus hat der Johann Wilhelm Ludwig Gleim den sogenannten "Freundschaftstempel" erschaffen. Für den Dichter von Romanzen und Fabeln, dem Mäzen und Sammler war Freundschaft enorm wichtig. Im heutigen Gleimhaus in Halberstadt saß er zusammen mit Persönlichkeiten wie Klopstock, Lessing, Wieland, Herder, Bürger oder Jean Paul. In geselliger Runde haben sie gesungen, Gedichte vorgetragen und gelesen.

Neue Sprache der Freundschaft

Gleim zeigte sich schon im 18. Jahrhundert als außergewöhnlicher Netzwerker und genialer Kommunikator. Die Leiterin des Gleimhauses in Halberstadt, Ute Pott, bezeichnet Gleim daher augenzwinkernd auch als "Erfinder von Facebook". Ihr zufolge ist er einer der ersten, der "mit dem 'Profilbild' des Freundes vor Augen" massiv Briefe schreibt, und der "eine neue Sprache der Freundschaft nicht nur nutzt, sondern auch propagiert".

Was ist die Welt ohne Freunde? Johann Wilhelm Ludwig Gleim

Gleim war laut Pott ein Mensch, der "sehr früh Briefsammlungen veröffentlicht, um Muster an die Hand zu geben, wie man flott natürlich-freundschaftlich schreiben sollte. Der ganz klar die Idee hatte, dass Freundschaft ein öffentliches Ereignis ist und dass entsprechend die freundschaftliche Kommunikation auch etwas für die Gesellschaft tut." Mit diesem Bewusstsein legte Gleim seinen Freundschaftstempel an.

Wie es zum Freundschaftstempel kam

1747 hatte Gleim eine Stelle als Sekretär des Domstiftes in Halberstadt angenommen. Aus Berlin in den Vorharz kommend, wollte der Dichter seine Kontakte nicht verlieren. Er fühlte sich einsam. Und so ließ er seine Literaturfreunde porträtieren, so dass er sie immer um sich hatte. Er prostete ihnen zu, küsste sie, sprach mit ihnen. Dadurch hängt auch heute noch fast die gesamte Gesellschaft, die größte Porträtgemäldesammlung der deutschen Aufklärung, dicht gedrängt an der Wand. 130 Gemälde sind es, ähnlich in Form und Gestalt. Porträts im "Freundschaftstempel", Gleimhaus Halberstadt Bildrechte: dpa