Der Hollywood-Komponist Jóhann Jóhannsson ist tot. Der gebürtige Isländer verstarb im Alter von 48 Jahren, wie sein Manager Tim Husom in der Nacht zum Sonntag bestätigte. Er sei tot in seiner Wohnung in Berlin aufgefunden worden, wo er bereits am Freitag gestorben sein soll. DieTodesursache war zunächst nicht bekannt.