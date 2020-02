Essay: "Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen“ Bildrechte: Rowohlt Verlag

Der Grundgedanke ist ganz klipp und klar formuliert: Wir werden das Zwei-Grad-Ziel nicht erreichen. Das Kind liegt, wenn man so will, im Brunnen. Daher der Aufforderung: Stellen wir uns der Realität, dass die globale Klimakrise eingetreten ist! Und hier schließen dann, das sind die zwei Bögen dieses Essays, zwei Überlegungen an: Zum einen geht es darum, wie das Leben mit oder in der Klimakatastrophe erträglich werden kann. Also wie können wir die zu erwartenden Erschütterungen abfedern? Hier wird der kurze Text schnell sehr weitreichend. Es geht um Sicherung demokratischer Strukturen, um den Erhalt einer unabhängigen Presse oder um die Stärkung eines solidarischen Gemeinwesens. Und zum anderen die zweite Flanke, auf der wir Franzen wieder als ökologisch engagierten Schriftsteller erleben. Hier bezieht er klar Stellung gegen Klimaschutz-Großprojekte, also den Ausbau der erneuerbaren Energien oder nachhaltige Verkehrsprojekte. Sinnvoller wäre seiner Meinung nach der klassische Umweltschutz, also der Erhalt von Artenvielfalt oder lokale Naturschutzprojekte.