"Na ja, die Mode ist sehr praktisch, uneingeschränkt", sagt Josefine Edle von Krepl. "Aber schön? Die Leute machen sich keinen Kopf mehr, was sie anziehen. Sie sehen in den Magazinen, was modern ist, und dann wird das wahllos getragen."

Die Leidenschaft zum Sammeln – auch die zeichnet sich zeitig ab. Es habe, erzählt die Modedesignerin, ein einfaches, schwarzes Kleid aus Kunstseide aus den Dreißiger-Jahren gegeben. "Oma sagte: Ach, das hau ich weg, zieh ich eh nicht mehr an. Und ich: Was, das sieht doch gut aus! Das wird nicht weggeworfen, das behalte ich!"

"Der Baucontainer war so hoch! Ich musste mir aus Ziegelsteinen ein Podest stapeln, Schuhe aus, dann bin ich reingeklettert. Ich habe Stein für Stein von dem Kleid gehoben und das langsam herausgelöst. Dann bin ich gleich nach Hause gestürzt, habe lauwarmes Wasser in die Badewanne eingelassen und das dann ganz vorsichtig ausgebreitet."

Beruflich widmet sich Josefine von Krepl ebenfalls der Mode. Lange arbeitet sie für die Frauenzeitschrift "Für Dich". Bis sie der für die DDR so typischen Gängelei überdrüssig ist. Sie entschließt sich zu einem sehr ungewöhnlichen Schritt – und eröffnet im Berliner Stadtbezirk Friedrichshain eine eigene Boutique. Dabei macht sie die Entwürfe selbst und besorgt sich Materialien von überall her.

Heute kommen zahlreiche Besucher, um Josefine von Krepls Sammlung zu sehen – und das nicht nur aus Berlin. Und doch gehört sie zu den vielen, die schon vor dem Mauerfall mit ihrer Sammlung in den Westen gehen. Wer sich davon einen Eindruck verschaffen möchte und in die Mode der Vergangenheit eintauchen will, kann das nach wie vor tun: In der Prignitz, auf Schloss Meyenburg haben von Krepls Kostbarkeiten eine Residenz gefunden.