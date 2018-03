Für Herdens Berufsverständnis ist eine Stelle aus dem Film "Die Verlegerin" zentral. Es wird der Frage nachgegangen, was die Presse darf und was nicht. Das Urteil im Film lautet: "Journalismus ist nicht für die Regierenden da, sondern für die Regierten." So sieht Herden es auch.



Die Medien müssen den Fragen der Zuschauer, Zuhörer und User nachgehen. Gerade politische Journalisten stehen in der Pflicht, diesen Themen bei den Verantwortlichen zum Beispiel aus der Politik nachzugehen. Die Antworten müssen "transparent und glaubwürdig" aufbereitet werden, damit man "als wirkliche objektive Nachrichtenquelle" wahrgenommen wird.