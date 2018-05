Joyce Carol Oates ist bekannt für die Wahl ungewöhnlicher Stoffe. Und was das Thema anbetrifft, ist ihr neuer Roman eines der spektakulärsten Bücher dieser Saison. Es geht darin um den Wirtschaftsprofi Elihu Hoopes, bei dem sich im Alter von 37 Jahren eine sogenannte anterograde Amnesie zeigt. Das heißt, sein Kurzzeitgedächtnis ist extrem geschwächt. Er kann sich an Sachverhalte oder Menschen maximal 70 Sekunden lang erinnern. Danach erscheinen sie ihm so, als hätte er sie nie gekannt.

Die Schriftstellerin Joyce Carol Oates feiert im Juni ihren 80. Geburtstag. Sie veröffentlichte bisher mehr als 40 Romane sowie zahlreiche Sammlungen mit Kurzgeschichten und etliche Gedichtbände. Seit Jahren zählt die studierte Philosophin, die stark von ihrer jüdischen Großmutter beeinflusst wurde, zu den heißen Kandidatinnen für den Literaturnobelpreis. Bildrechte: imago/ZUMA Press Diese Störung bricht bei Hoopes in einem Campingurlaub aus: "Während er allein auf einer Insel im Lake George, New York, zeltete, infizierte er sich mit einer besonders virulenten Form der Herpes-simplex-Enzephalitis, die sich in der Regel als Fieberbläschen auf einer Lippe manifestiert und innerhalb weniger Tage wieder vergeht; in seinem Fall wanderte die Virusinfektion durch den Sehnerv bis ins Gehirn, wo sie ein protahiertes hohes Fieber auslöste, das sein Erinnerungsvermögen schädigte."



Elihu Hoopes wird wegen seiner seltenen Krankheit zum begehrten Untersuchungsobjekt, zumal er einen Intelligenzquotienten besitzt, der zwischen 149 und 157 schwankt. Besonders die aufstrebende Neurowissenschaftlerin Margot Sharpe interessiert sich für ihn. Nach der ersten Begegnung mit dem Ex-Ökonomen notiert sie beklommen:

Er ist in ewiger Gegenwart gefangen. Wie jemand, der im Halbdunkel der Wälder im Kreis herumläuft – ein Mann ohne Schatten. Zitat aus dem Roman "Der Mann ohne Schatten"

Im Laufe ihrer steilen Karriere fängt sie Feuer für ihren attraktiven Probanden und gaukelt ihm vor, seine Ehegattin zu sein. Daraus ergeben sich psychologisch hochgradig packende Ent- und Verwicklungen.

Die Geschichte basiert auf einem wahren Fall

Joyce Carol Oates stützt sich auf den Fall von Henry Gustav Molaison, einem 1926 geborenen und 2008 verstorbenen Amerikaner, der wie Elihu Hoopes unter einer speziellen Form des Gedächtnisverlustes litt und bis zu seinem Tod von Experten studiert wurde. Wie der Held des Romans von Oates unterzog er sich zahlreichen Testreihen, deren Ergebnisse bis heute als fundamental in Sachen der Erinnerungsbildung gelten. Als literarisches Vorbild für Margot Sharpe, die Elihu Hoope rund 30 Jahre lang in einer Doppelrolle als Gelehrte und Geliebte begleitete, diente Brenda Milner, die als Professorin für Neurologie und Neurochirurgie lehrte und zahlreiche Arbeiten über Henry Gustav Molaison publizierte. Inspiration verdankt Oates mit Sicherheit auch ihrem zweiten Ehemann Charles G. Gross, der bis zu seiner Emeritierung an der Princeton University als Hirnforscher arbeitete.

Große Vielfalt in der Erzählperspektive

In einigen Kapiteln berichtet Elihu Hoopes selbst über die heiklen Situationen, in die er durch seinen Gedächtnisverlust hineinschlittert. Oates riskiert hier ein künstlerisch äußerst heikles Manöver, meistert es aber mit Bravour. Noch bestechender wirkt die Geschicklichkeit, mit der die Autorin eine Kriminalstory in ihren Text einbettet. Elihu Hoopes scheiterte als Halbwüchsiger daran, die Ermordung seiner elfjährigen Cousine zu verhindern. Diese Schuld lastet auch nach der Erkrankung wie ein Fluch auf ihm. Immer wieder zeichnet er deshalb in Trance die Leiche des Mädchens. Diese Verflechtung zweier Schicksale schildert Oates dermaßen glaubhaft, dass man schier Gänsehaut bekommt.

Sprache auf hohem Niveau

Oates benutzt häufig wiederkehrende Leitmotive als ein Geländer, an das sich der Leser lehnen kann - und soll. Ein zentrales Wort in ihrem Roman ist das simple "Hallo". Immer wieder begrüßt Elihu Hoopes mit dieser Floskel auf freundliche Weise Leute, deren Identität ihm bereits wenige Minuten nach dem ersten Kontakt schleierhaft ist. Darin drückt sich die tiefe Tragik seiner Existenz aus. Da Elihu Hoopes trotz seines psychischen Handicaps körperlich vital bleibt und weiter seiner Leidenschaft für Tennis frönt, sind auch Begriffe aus der Welt des Sports als roter Faden ständig gegenwärtig. Generell wirkt das Vokabular von Oates breit gefächert und farbig in seiner Fülle.

Literarische Vorbilder von Joyce Carol Oates