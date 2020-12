Wenn man die Sängerinnen und Sänger fragt, was den Chor im Innersten auszeichnet lautet die Antwort: Ausdauer. "Weil wir oft gar nicht von vornherein Top-Voraussetzungen für alles mitbringen, ist es unsere Ausdauer, dieser Wille, dieses Ergebnis gemeinsam zu erzielen", erläutert Michael Rieger seine Antwort. Er ist seit 1989 Teil des Opernchores. 1991 stieß seine spätere Frau dazu. Beide meinen, dass der Chor zu klein sei, um sich in der Masse zu verstecken. "Wir werden in der Stadt erkannt. Wir sind so wenige und du kennst jeden einzelnen – wir sind wie Chorsolisten, weil wir nicht in einer Riesenmasse stehen, wo keiner zur Geltung kommt", erklärt das Ehepaar. Für Kathrin Rieger-Loeck gehört auch die Spielfreude zu diesem Chor, der in den Inszenierungen die unterschiedlichsten Rollen übernimmt und bei Musicals ganze Choreografien erlernt.

Der Chor bei einer Aufnahme Bildrechte: Theater Altenburg Gera/Ronny Risko

Das ist auch nötig, denn Gerald Krammer hat sich ein anspruchsvolles Programm für das Jubiläumskonzert überlegt. "Wir möchten den Chor in seinen historischen Dimensionen, aber auch in seiner gegenwärtigen Situation abbilden", beschreibt Krammer die Grundidee. So gibt es beispielsweise einen Ausschnitt aus Ruggero Leoncavallos "Bajazzo" in einer deutschen Übersetzung, so wie sie 1920 in Gera gespielt wurde. Außerdem gibt es Stücke von Otto Nicolai und Franz Lehár, weil Spielopern und Operetten fest zum Repertoire gehörten, sowie Volkslieder aus Korea oder Bulgarien. "Ich habe mich gemeinsam mit den Chorsängern entschieden, in dem aktuellen Programm Stücke zu nehmen aus fremden Kulturkreisen, die uns deswegen nicht mehr fremd sind, weil das Muttersprachler bei uns mitsingen. Diese Offenheit war für mich auch eine tolle Entdeckung."