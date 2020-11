Auch die Sprachworkshops Hebräisch und Jiddisch finden in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation online statt. Geplant war es ganz anders, viel größer. Avery Gosfield, die künstlerische Leiterin der Jüdischen Woche Dresden beschreibt die ursprünglichen Pläne: "Als Leiterin ist mein erstes Ziel, das Festival stärker in das Alltagsleben Dresdens einzubinden. Zweitens soll die jüdische Woche in der weltweiten jüdischen Kulturszene sichtbarer werden. Sie soll Teil des neuen kulturellen Yiddishlands werden, das aus Festivals in Sao Paolo, San Francisco, New York, Quebec, Toronto, Brescia, Fürth und natürlich dem Yiddish Summer Weimar besteht."