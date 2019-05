Der Comiczeichner Jürgen Kieser ist im Alter von 97 Jahren gestorben. Das teilte der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag mit. Bekannt wurde Kieser als Schöpfer der beiden Comicfiguren Fix und Fax, deren Abenteuer zwischen 1959 und 1987 in 350 Folgen der Zeitschrift Atze erschienen. Der Verlag erinnert an ihn als einen der beliebtesten ostdeutschen Comiczeichner.

Fix und Fax machten Jürgen Kieser vielen Kindern bekannt. Bildrechte: dpa

Anfang der 50er-Jahre begann Kieser seine Karriere als Zeichner von Bildergeschichten. Stationen seines Schaffens waren Magazine und Zeitschriften wie Die Schulpost, Die Trommel und Die Wochenpost. Sein Verlag würdigte Kiesers Arbeit für das Profil des Jugendmagazins Frösi und das Comic-Magazin Atze als prägend. Für Atze habe er neben Fix und Fax auch den Berliner Jungen Atze erfunden.



Seit 1994 verlegt der Mosaik Steinchen für Steinchen Verlag die Geschichten in immer neuen Auflagen in Buchform. Neben seiner Arbeit an lustigen Geschichten für Kinder arbeitete Kieser auch als Karikaturist.



Laut Informationen des Verlages starb Kieser bereits am 20. Mai 2019 im Kreis seiner Familie.