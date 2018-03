Das im Jahr 1891 als "Villa Hilda" erbaute Gebäude wurde zu DDR-Zeiten lange als Betriebskulturhaus "Heinrich Budde“ genutzt, woher auch der heutige Name kommt. Seit Januar 2017 ist es soziokulturelles Zentrum und Veranstaltungshaus. Umgeben ist die Gohliser Villa von einem großen Gelände mit Spielplatz, Biergarten, Skulpturengarten und einer Kreativwerkstatt im Gartenhaus. Etwa 25 Vereine, Initiativen und private Anbieter aus dem Kultur-, Freizeit- und Sozialbereich sind regelmäßig mit ihren Angeboten hier zu Gast. Der FAIRbund e.V. koordiniert und unterstützt alles und bietet eigene Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte, Theater- und Filmabende, sowie Vorträge an. 20.000 Menschen gingen 2017 im Budde-Haus ein und aus, ergab die erste Jahresbilanz des Leiters Jürgen Schrödl.

In Leipzig wurde Jürgen Schrödl 1966 geboren und in Leipzig wuchs er auf. Er absolvierte eine Ausbildung zum Elektronmonteur und arbeitete bis 1989 in dem Beruf beim VEB Bodenbearbeitungsgerätebau in der Karl-Heine-Straße in Leipzig Plagwitz. Jürgen Schrödl spielte beim dort beheimateten Amateurkabarett "Die Leipziger Wühlmäuse" und war im Folk-Club Leipzig.