Der Geschäftsführer des Musikrats in Sachsen-Anhalt, Claus Dietmar George, sagte MDR KULTUR: "Es wird ein zunehmend elitärer Wettbewerb. Gerade in den Regionen – dort haben wir Teilnehmerschwünde von mehr als 20 Prozent von Wettbewerb zu Wettbewerb. Das stimmt mich sehr bedenklich."

In Sachsen dagegen gehen die Teilnehmerzahlen bei den regionalen Wettbewerben zwar nur vereinzelt zurück, etwa in Zwickau. Auf Landesebene sieht allerdings auch der sächsische Musikrat Probleme, sagt Geschäftsführer Torsten Tannenberg: "Uns fehlt die zweite Reihe – also die, die just for fun Musik machen, aber leistungsorientiert."