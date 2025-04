Der Roman von André Kubiczek erzählt sehr persönlich von seiner Jugend und vom Leben mit seiner binationalen Familie in den 80er-Jahren in Potsdam. Dabei entsteht ein ganz eigenes Bild vom Leben in der DDR. In erster Linie ist "Nostalgia" aber ein Buch über seine Beziehung zu seiner Mutter Teo. Sie verliebte sich während ihres Studiums 1968 in Moskau und zog mit der Heirat in die DDR – gegen den Willen ihres Vaters, der in Laos ein bekannter Politiker war.