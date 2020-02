Man könnte vermuten, dass ein so großes Themenspektrum für ein Buch zu viel wäre. Beim Lesen von Christoph Scheurings neuem Roman "Sturm" fügt sich jedoch am Ende alles gut zusammen, ohne thematisch überladen zu sein. Mit Hilfe von gekonnt zugespitzten Dialogen und nachvollziehbaren Gedankengängen transportiert "Sturm" seine Inhalte auf verständliche Weise.

Im Buch geht es in erster Linie um die 18-jährige Nora, die wütend ist, da ihr die Heuchelei der anderen gegen den Strich geht. Ihr sind Tiere wichtiger als Menschen – weswegen die junge Frau intensiv über das Leben und die Welt nachdenkt.

Nora engagiert sich mit militanten Mitteln für Tiere. Bildrechte: imago images/snapshot

Aus diesem Grund kettet sich Tierliebhaberin Nora auch an das Tor des örtlichen Schlachthofes. Diese militante Aktion verursacht einen großen Rummel und produziert viel Aufmerksamkeit. Jugendliche solidarisieren sich mit ihr, verärgerte Dumping-Lohn-Arbeiter sind vor Ort, und auch Feuerwehr und Polizei.



Am Ende wird Nora verhaftet, angeklagt und zu 300 Sozialstunden verurteilt. Diese leistet sie als Observer auf einem kanadischen Fischkutter ab. Ihre Aufgabe dort: die Fangquoten zu überwachen, indem sie jeden einzelnen gefangenen Fisch zählt. Der Kapitän des Schiffes ist der junge, wortkarge Johan, der Nora anfangs nur Verachtung entgegenbringt. Ihre Welten prallen heftig aufeinander. Da ist Nora, die militante Tierschützerin und auf der anderen Seit steht Johan, der Fische tötet und sich trotzdem im Einklang mit der Natur fühlt. Als das Schiff in einen lebensbedrohlichen Sturm gelangt, sind beide gezwungen, sich aufeinander einzulassen und sich zu vertrauen.