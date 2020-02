Ein alter Malsaal, mit Farbschichten an den Wänden, die noch aus Cranachs Zeiten stammen sollen – jede neue Schulklasse, die hierher in die Cranach-Malschule kommt, führt Leiterin Dörthe Zielke an diesen Ort. Hier lässt sie die Mädchen und Jungen einen Moment stehen, als könne die tiefdunkle Struktur des 500 Jahre alten Mauerwerks doch eine Art Inspiration aussenden.

Sie tut dies, weil sie der Meinung ist, dass das in der Schule viel zu kurz komme. Sich einfach mal hinzusetzen, "sich einfach mal kreativ ausleben und einfach machen", so Zielke.

Kreativität ohne Druck

Mit Kreativität sollen Kinder in den Jugendkunstschulen auch eigene Wertschätzung erlernen. Bildrechte: imago/Westend61 Hier, in der Malschule in der Lutherstadt Wittenberg, werden wöchentlich 15 Kurse für mittlerweile 120 Kinder und Jugendliche angeboten. Im Atelier, im Malsaal oder in der Werkstatt: Die Kinder können zeichnen, modellieren, kleben, schneiden, stempeln und sollen vor allem miteinander reden.



Eine Schülerin berichtet, was ihr an der Malschule besonders gefällt: Dass es nicht den Druck wie in einer normalen Schule gäbe - inklusive Noten. "Es sagt auch keiner: Ihr müsst ihr jetzt fertig werden. Wir haben jetzt nur noch eine Stunde dafür und dann wird das bewertet, sondern man kann halt machen, was man schön findet."

Vermittlung von gegenseitiger Wertschätzung

Dörthe Zielke leitet selbst zwei Kurse und kennt die Kinder von klein auf, erlebt mit, wie sie wachsen an dem, was sie in der Malschule geboten bekommen. Und was sie sich selbst zutrauen, mehr und mehr mit den Jahren. Es sei ihr Wunsch, mit der Malschule die Augen der Kinder für fremde Sichtweisen zu öffnen und sie mit anderen Kulturen in Verbindung zu bringen.

"Wir beziehen wir uns viel auf historische Kunst, Gegenwartskunst." Man zeige den Kindern viel, aber bespreche genauso viel. "Sie lernen auf diesem Weg viele Möglichkeiten kennen und sich selbst in der Gruppe wertzuschätzen." Daraus entstehe auch immer wieder Aufmerksamkeit, wenn jemand plötzlich etwas zustande bringt. "Das Überraschende ist - das spürt man auch - wie sie sich gegenseitig wertschätzen. Das ist mir immer wieder ganz doll aufgefallen, wie schön das ist."

Große Unterschiede in den Bundesländern

Aktuell kommen neun Schulen aus Wittenberg und Umgebung hierher, die das vielfältige künstlerische Angebot nutzen und Projekte vereinbaren. Gerade auch, weil oft am Kunstunterricht gespart wird, wenn Lehrer fehlen. Die Anfragen häufen sich und dennoch hat Dörthe Zielke manchmal unruhige Gedanken. Anders als in den Nachbarländern Sachsen und Thüringen gibt es in Sachsen Anhalt keinen Landesverband der Jugendkunstschulen und überhaupt nur zwei solcher Einrichtungen. Thüringen zum Beispiel hat 13 Jugendkunstschulen. Die finanzielle Förderung muss von Jahr zu Jahr wieder neu beantragt werden, oft nur als Projektförderung. Hier in Wittenberg gibt es eine von zwei Jugendkunstschulen in Sachsen-Anhalt Bildrechte: dpa

Zielke erklärt, dass sie darauf angewiesen seien, ihre Arbeit in einer gewissen Regelmäßigkeit und Kontinuität durchzuführen – und nicht immer wieder auf neue Ideen mit ganz neuen Bedingungen reagieren zu müssen. "Dann kriegen wir dafür das Geld, und das war es dann wieder. Das kostet irrsinnig viel Energie, und der Effekt ist dann über drei Wochen ein Projekt mit Leuten, die dann wieder gehen." Sie kritisiert, dass es vor allem für die Leute, die regelmäßig über Jahre zu ihnen kommen würden, eine Absicherung geben müsste.

Hilfe von Politik gefordert