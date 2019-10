Der in Versen erzählte Roman des Australiers begleitet zwei Brüder, die ohne Mutter und mit einem permanent arbeitenden Vater in den 60er-Jahren aufwachsen. Die Jury würdigte den Titel als ein Buch, "das ermutigt und nicht verzweifeln lässt – trotz aller Umstände." Zudem wachse es mit und berühre sowohl junge als auch erwachsene Leserinnen und Leser gleichermaßen.

Der Preis für das beste Bilderbuch ging an Iris Anemone Paul für ihr Debüt "Polka für Igor". Darin beschreibt Paul die Geschichte eines in die Jahre gekommenen Zirkushundes. In der Begründung der Jury heißt es: "Iris Anemone Paul begeistert, verwundert und verwirrt, sie führt uns auf schönste Art vor Augen, wie Erzählkunst sich entfalten kann, wenn Text und Bild in ästhetischer Spannung zueinander stehen." Die Autorin und Zeichnerin konnte sich am Freitagabend doppelt freuen. Sie wurde zudem als beste Illustratorin in der Kategorie "Junge Talente" ausgezeichnet.