Als bestes Jugendbuch überzeugte die Jury Manja Präkels autobiografisch eingefärbter Roman "Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß", der vom Aufwachsen in der DDR und den Folgen der Wende erzählt. Die Autorin schildere, wie sich rechtes Gedankengut, Wut und Hass in einer einstmals ländlichen Idyllle verbreiten, so die Jury. Daher sei der Roman erschreckend aktuell. Auch MDR KULTUR-Literaturredakteurin Britta Selle hält Präkels Roman für lesenswert.

Sie zeichnet in ihrem autobiografisch gefärbten Buch ein intensives Bild der brandenburgischen Provinz, die mit Kinderaugen betrachtet ein herrliches, ländliches Idyll war und wo jetzt Hass und Wut um sich greifen. Britta Selle

Sieger in der Kategorie Sachbuch ist Gianumberto Accinelli mit "Der Dominoeffekt oder Die unsichtbaren Fäden der Natur". Er schildert die Folgen menschlicher Eingriffe in die Natur und fordert einen respektvollen Umgang mit Ressourcen. Der Preis der Jugendjury ging an Angie Thomas für "The Hate U Give". Das Buch thematisiere rassistische Polizeigewalt in den USA und stelle eine junge schwarze Heldin in den Mittelpunkt, die eine starke Identifikationsfigur sei, lobten die Juroren.

Uwe-Michael Gutzschhahn kommt auf 150 Übersetzungen

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gratuliert Englisch-Deutsch-Übersetzer Uwe-Michael Gutzschhahn. Bildrechte: dpa Die Japanerin Iwasa wurde für ihr Kinderbuch "Viele Grüße, Deine Giraffe" ausgezeichnet. Die Jury lobte den sprachlich einfachen literarischen Text für Erstleser, dessen Wirkung sich auch der Übersetzerin Ursula Gräfe verdanke. In der Sparte Bilderbuch wurde der Norweger Torseter für "Der siebente Bruder oder das Herz im Marmeladenglas" geehrt. Die opulente Graphic Novel verbinde verschiedene Illustrationsstile und erzähle so ein traditionelles Märchen neu.