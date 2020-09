Glücklicherweise muss das Festival nicht viele coronabedingte Einbußen hinnehmen. Hauptsächlich betrifft es das ursprünglich groß geplante Eröffnungskonzert. Die Direktorin des Jugendmusikfestes, Katrin Brechmann, stellt im Gespräch mit MDR KULTUR die gefundene Lösung vor: "Wir wollten das erste Mal die drei Landesensembles, Orchester, Chor und Bigband auf eine Bühne in die Händelhalle zusammenbringen und ein großes Konzert daraus machen. Inklusive Kompositionsauftrag und allem, was dazugehört. Das haben wir jetzt um ein Jahr verschoben ins nächste Jahr und hoffen, dass es dann stattfinden kann." Dass das Festival nahezu ohne Einbußen stattfinden kann, liegt auch an der finanziellen Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt und verschiedene Firmen.

Ein Auftritt beim Jugendmusikfest Sachsen-Anhalt kann und soll Folgen haben. Hier kann der Nachwuchs Erfahrungen sammeln und über künftige Betätigungsfelder nachdenken. In Workshops, die auch in diesem Jahr stattfinden, können sich die Kinder und Jugendlichen weiterbilden, ob im Jazz, in der Klassik, in der Kammermusik oder für Rock-Bands.