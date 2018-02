"Fünf Wochen im Ballon" erscheint 1963, dicht gefolgt von "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" 1864, "Von der Erde zum Mond" 1865, "Abenteuer des Kapitän Hatteras" 1866, und "Die Reise um die Erde in 80 Tagen" kommt 1873 in die Buchhandlungen. Jules Verne produziert einen Roman nach dem anderen: 60 Stück innerhalb von 40 Jahren. Er will:

Der Leser - und damit meine ich die Mehrheit der Romanleser - will nicht belehrt, er will unterhalten werden. Wenn man ihm etwas beibringen will, darf man es sich nicht anmerken lassen, und die Belehrung muss in die Handlung selbst eingehen, sonst wird das Ziel verfehlt.

Holzstich: "Jules Verne - Voyages Extraordinaires", Verlag Collection Hetzel Bildrechte: Originalausgabe "Voyage au Centre de la Terre", Paris um 1900

Verne hat intensiven Kontakt zu Naturforschern und Erfindern, seine Kenntnisse sammelt er in einem Zettelkasten. Und so verbindet er die wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit mit rein aus der Fantasie entsprungenen Abenteuergeschichten.



In "Die Reise zum Mittelpunkt der Erde" (1864) bezieht er sich zum Beispiel auf die so genannte "Hohlwelttheorie". Schon damals umstritten besagt sie, dass die Erde im Innern hohl sei und über Öffnungen zugänglich. Vernes visionäre Reisen - ob um die Erde, in die Tiefe oder zum Mond - sind längst von der Wirklichkeit eingeholt. Aber diese Reise zum Mittelpunkt der Erde, die ist ein Fantasieprodukt geblieben.