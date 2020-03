Die lang erwartete Verfilmung von Juli Zehs Roman "Unterleuten" ist nun als Dreiteiler in der ZDF-Mediathek zu sehen und natürlich im Fernsehen, an drei aufeinanderfolgenden Tagen in der Primetime 20:15 Uhr. Ein TV-Großevent. "Unterleuten" ist einer der großen Gesellschaftsromane unserer Zeit, eine Gesellschaftsstudie, runtergebrochen auf das fiktive Dorf Unterleuten in Brandenburg.

Es ist zwar eine Mammutaufgabe, das Buch zu adaptieren, aber Geschonneck und sein Drehbuchautor Magnus Vattrodt haben einen Dreher in der Perspektive. Was den Roman so spannend macht: Juli Zeh lässt in den sechs Kapiteln ihres Buches jede Figur in einem jeweiligen Unterkapitel die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. Damit wird Geschriebenes immer wieder in Frage gestellt – was ist wahr, was ist Vermutung? Das fehlt in der Filmumsetzung komplett.