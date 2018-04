Besonders aufschlussreich wäre aus ihrer Sicht ein Gespräch mit ihrem Kollegen Uwe Tellkamp, der im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Dresden, Standpunkte von AfD und Pegida vertreten hatte. Juli Zeh sagte MDR KULTUR, sie wolle wissen, was hinter seinen Sorgen um Deutschland stecke: "Ob es wirklich so ist, dass die in erster Linie auf Irrtümern beruhen, was mein Eindruck ist, oder ob es da Dinge gibt, die ich nicht verstehe." Sie glaube, dass Uwe Tellkamp angesprochen habe, was repräsentativ für die Gefühle vieler Menschen sei. "Wenn man das mal ohne Feindseligkeit in Ruhe beleuchten könnte, würden sich die verschiedenen Seiten in der Meinungsdebatte vielleicht auch besser verstehen", so Zeh weiter.