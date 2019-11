Laudatorin Julia Westlake über den Film "Bauhausfrauen": "Wir zeichnen heute einen Film aus, der diese vergessenen Frauen am Bauhaus würdigt, die in die zweite Reihe gedrängt wurden, obwohl ihre Möbel und Spielzeuge Prototypen der Avantgarde wurden, obwohl ihre Arbeiten zu den Ikonen des Bauhauses gehören und die Fotografien, z. B. einer Bauhausfrau unsere Sicht auf das Bauhaus heute prägen. Toll, dass in diesem Film auch Nachfahrinnen der Künstlerinnen zu Wort kommen. So kommen wir ganz persönlich an die Protagonistinnen heran. Die Interviewsettings sind sensibel und mit gutem Blick für das Bild gewählt - ein nicht nur inhaltlich, sondern auch visuell anspruchsvoll gemachter Film über anspruchsvolle Künstlerinnen."