Als Julien Chavaz auf seine Vision für das Theater Magdeburg gefragt wird, nennt er als erstes die Nachwuchsförderung. Man solle nicht warten, bis Künstler in anderen Häusern Erfolg haben und dann diese Rezepte ins Hause bringen, sondern von Anfang an der Karriere von jungen Regisseurinnen und jungen Dirigentinnen eine Chance geben und sich so als "Ort der Zukunft des Theaters positionieren". Chavaz hat die Szene dabei nicht nur in Deutschland sondern europaweit im Blick. Gerade als Intendant braucht man eine extreme Neugier, erläutert er.