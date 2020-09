Die französische Chanson-Sängerin Juliette Gréco ist tot. Wie die Agentur AFP mitteilte, starb sie am Mittwoch im Kreis ihrer Familie. Mit ihrer dunklen Stimme und Liedern wie "L'accordéon", "La Javanaise" und "Déshabillez-moi" wurde sie in den 1950er- und 60-Jahren auf der ganzen Welt bekannt.

Gréco wurde 1927 in Montpellier geboren und hatte nach eigener Aussage eine wenig glückliche Kindheit: Ihr Vater verschwand, als ihre Mutter mit den Kindern nach Paris zog. Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Mutter, weil sie sich der Résistance angeschlossen hatte, zusammen mit ihrer Tochter Charlotte 1943 ins KZ deportiert, was sie überlebten. Nach dem Krieg lebte Gréco im Pariser Stadtteil St. Germain-des-Prés, wo auch mehrere Kunstschaffende wohnten. Die Literaten waren von der jungen Frau begeistert. Letztlich war es niemand Geringeres als Jean-Paul Sartre, der sie zum Singen überredete, erinnert sich Gréco: "Er sagte: Sie müssen singen, sie haben eine schöne Stimme! Gleich für den nächsten Morgen bestellte er mich zu sich und suchte Texte für mich heraus. Er war es, der mich auf die Welt brachte."

Gréco interpretierte auch Chansons Jacques Brel und Georges Brassens. In ihrer Heimat Frankreich war sie für ihre politischen Lieder beliebt, wurde aber nicht so berühmt wie Edith Piaf. 1959 war sie eine der ersten französischen Kunstschaffenden, die nach dem Krieg wieder in Deutschland auftraten. Andere Konzertreisen führten sie unter anderem nach Japan oder in die USA. Auch der Leinwand war sie zu sehen, zum Beispiel in "Jedermanns Fest" mit Klaus Maria Brandauer.