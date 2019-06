Die evangelische Landesbischöfin Ilse Junkermann und der katholische Bischof Gerhard Feige – befragt nach ihrem Verhältnis zueinander, ergreift sie zuerst das Wort: "Wir sind beste Freunde, gute Partner", sagt sie, und Feige ergänzt: "Die Chemie stimmt".

Dabei war anfangs durchaus Reibung mit im Spiel. Noch vor dem Reformationsjubiläum kritisierte Feige, die Kirchenspaltung mit ihren teils gewalttätigen Folgen könne nicht einfach so gefeiert werden. "Spielverderber", dachte da mancher in der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Doch Bischöfin Junkermann wurde hellhörig – hatte ihr katholischer Amtskollege doch zugleich einen Versöhnungsprozess vorgeschlagen: "Das hat Sympathie befördert, zu hören, ja: Da sucht jemand nach dem Gemeinsamen, dem ist es ein Herzensanliegen, dass wir hier gemeinsam Zeugnis geben in dieser Gesellschaft", so die Landesbischöfin.

Gegenseitige Klischees

Schließlich wirkte das Magdeburger Duo Feige-Junkermann gemeinsam darauf hin, dass die Bitte um Vergebung am Anfang des Reformationsjubiläums stand. Die beiden sind ein ungleiches Paar. Sie kam vor zehn Jahren aus dem Westen, er ist in der DDR aufgewachsen. "Allgemein galt in meiner Kindheit, dass man als Katholik seinen Fuß nicht über die Schwelle einer evangelischen Kirche setzt. Und dass man nicht an einem evangelischen Gottesdienst teilzunehmen hat", erinnert sich Feige.



Junkermann dagegen erinnert sich an Klischees über Katholiken: "Es war zum Beispiel klar, die feiern Fasching und können sich alles erlauben, weil sie hinterher zur Beichte gehen. Und sie machen uns den Karfreitag kaputt, weil sie demonstrativ ihre Autos an Karfreitag waschen."

Sorge wegen Rechtspopulismus

Später sammelten beide jedoch erste eigene, positive Erfahrungen mit der jeweils anderen Konfession – den katholischen Mitschüler im Bibelkreis, der Unterstützung von evangelischer Seite, als der junge Gerhard Feige den Dienst mit der Waffe verweigerte. Und die ersten, gemeinsamen Gottesdienste in Halle an der Saale: "Da läuft mir noch heute ein Schauer den Rücken runter", erzählt Feige. "Was das für eine Atmosphäre war, wo die Vertreter der verschiedenen Kirchen um Vergebung für das damals gegenseitig angetane Unrecht baten. Das war prickelnd."