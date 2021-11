Wer in Dresden vom Theater- oder Postplatz dem Residenzschloss zustrebt, dem fallen sofort die bis zum zweiten Obergeschoß reichenden glatten Blechwände am Westflügel auf. Was hinter der grauen Verkleidung passiert, bleibt unsichtbar. Das sächsische Immobilien- und Baumanagment, für die Bauten des Freistaates zuständig, erteilt auf Anfrage nur eine kurze schriftliche Auskunft, in der es unter anderem heißt: "Die Maßnahmen sind Teil der regelmäßig zu aktualisierenden Sicherheitskonzeption, die seit dem Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe nochmals angepasst wurde." Zu Details des Sicherheitskonzeptes und der Baumaßnahmen könne keine näheren Angaben gemacht werden. Das betreffe auch konkrete Aussagen zu Zeitschiene und Kosten.