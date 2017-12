Ich hab manchmal auch ein schlechtes Gewissen, dass ich einen so schönen Beruf habe, der mir auch noch so viel Spaß macht, wo ich so viel Anerkennung kriege und auch noch absolut okay dafür bezahlt werde.

Horst Evers: "Der kategorische Imperativ ist keine Stellung beim Sex"

240 Seiten.

ISBN: 978-3871341724

Rowohlt Berlin

Auch als E-Book erhältlich Bildrechte: Rowohlt

Ein nicht so dunkles Geheimnis von Evers ist, dass er leidenschaftlich Game of Thrones gesehen hat. "Da wäre ich Varis." Der Eunuch, der Berater am Hofe trägt Glatze wie Horst Evers. Es sei aber gar nicht so sehr die Ähnlichkeit. "Der ist einer, der kann sich aus allem rausquatschen. Aber eigentlich in seinem tiefsten Innern will er das Gute, er will wirklich eine gerechtere Gesellschaft."



Bei Evers selbst dürften die Dinge ähnlich liegen. Einerseits: "Ich erzähle Geschichten, ich will nicht irgendwie politisch agitieren." Andererseits, auch wenn seine Bücher bestimmt keine Ratgeber seien, "ich finde sie helfen trotzdem."