Fernab der Metropolen lebt und arbeitet Sabine Kahane-Noll – in Israel, mitten in der Wüste Negev. Die Sonderausstellung mit ihren "Wüstenbildern" hing wegen dem Coronavirus wochenlang nicht eröffnet und ungesehen im Schlossbergmuseum. Ursprünglich war die Schau im Rahmen der Tage der jüdischen Kultur geplant. Doch der Leiter des Museums, Uwe Fiedler, sieht auch ohne diesen Kontext Anknüpfungspunkte zu seinem Haus: Auf der einen Seite das ehemalige Benediktinerkloster und auf der anderen die alttestamentarischen Stätten in der Wüste, mit denen sich die Künstlerin auseinandersetzt.

Das hätte hier auch eine Highwaykreuzung in den USA sein können. Oder diese Lichter – das assoziiert für mich so was wie Las Vegas.

Autor Chaim Noll Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Mit Blick auf künftige Lockerungen der Corona-Regeln hofft Museumsleiter Uwe Fiedler, zumindest Chaim Noll zu einem Gespräch in Chemnitz begrüßen zu dürfen. So könne aus erster Hand mehr über das Leben in der Wüste Negev in Erfahrung gebracht werden.