Ich war schon von Anfang an so hässlich, daß meine eigene Mutter mich lieber hier abgelegt hat, statt mich zu behalten. So eine wie ich, sagen sie, kann nicht von hier sein, so hässlich ist hier niemand. Was für eine Mutter, sagen sie, was für eine Sünde, das ganze Dorf hat sie damit befleckt.

"Miroloi"