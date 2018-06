Im Blickpunkt sollen vor allem "die Wahlen in Europa rund um Deutschland sein - mit einem kleinen Ruck in eine andere Richtung", so die Direktorin der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung, Eva-Maria von Máriássy, am Mittwoch. Gerade das Wirken von Politikern wie Donald Trump, Vladimir Putin oder Recep Erdoğan beschert den Karikaturisten aktuell fast endlose Inspirationen.