Als Nutzer bzw. Besucher erhält man via Bild, Video, Ton und Text einen Einblick in die Ausstellung. Dabei richtet sich die digitale Führung an den Gegebenheiten des analogen Ausstellungsraumes. "Es führt vieles zusammen, was wir bislang noch nicht so richtig im Museumsrundgang für den Besucher in einer handhabbaren und nutzerfreundlichen Form anbieten konnten", sagt Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg im Gespräch mit MDR KULTUR. Klick für Klick gelingt so der Weg auf den Spuren Karl Lagerfelds.